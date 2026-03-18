2026年、EV市場は第2フェーズへ。クロスオーバー化した新型リーフを筆頭に、BYD初の軽EV「ラッコ」やホンダの「スーパーワン」など、実用性と走りの楽しさを兼ね備えた注目モデルの最新動向を、カーITジャーナリスト・会田肇さんが解説します。 【私が解説します】カーITジャーナリスト・会田 肇さん自動車雑誌編集部を経てフリーランスとして、新しい情報を丁寧に解説することを信条とする。日本自動車ジャーナリスト協会会員