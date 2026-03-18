【坂本冬美「休業から死亡説まで」全真相を語る】#1坂本冬美さん明かす ヒット曲『夜桜お七』誕生秘話と「何かが違う」と焦った2012年の紅白猪俣公章、忌野清志郎、本田美奈子.、島倉千代子、二葉百合子、桑田佳祐……あらゆる人との出会いや別れを繰り返しながら、坂本冬美は感性を磨き、全てを歌にぶつけてきた。出場37回の紅白歌合戦、謎の休業、死亡説、涙の復帰、ヒット曲秘話……芸能生活40周年を迎える歌の達人が半生を振