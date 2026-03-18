1日の前走中山記念で5度目の重賞制覇を飾ったレーベンスティール（牡6＝田中博、父リアルスティール）は大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）に向けて調整を進めていく。18日、キャロットクラブが発表。態勢が整い、出走するとなった際は24年エプソムCからオールカマーと重賞連勝に導くなど過去4回、騎乗しているルメールとの再コンビで臨む。前走後は選択肢の一つとして検討できるよう香港のクイーンエリザベス2世カップ（4