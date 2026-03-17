柔道整復師のshuheiと申します。現在は表参道で整骨院を経営するかたわら、これまでトップアスリートやアーティストら5万人以上の施術を担当してきた経験をもとに、腰痛や肩こり、姿勢改善など多くの方にとって身近な健康に関する情報をSNSで発信しています。◆スマホは便利なだけじゃない日常生活の中で、手放せない存在となったスマートフォン。その便利さには感謝しつつも、「スマホ首」と呼ばれる症状に悩む人が増えている