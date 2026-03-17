お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）3月16日の放送では大竹まことが、イラン情勢をめぐるトランプ米大統領の発言に関する朝日新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「日本はどういう立場を取るのかというのがとっても重要になってくる。G7とか世界の各国がこの中でアメリカに対してどういう評価をするかって