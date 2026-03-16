2日午後5時ごろ、千葉・佐倉市の高速道路でカメラが捉えたのは、高速道路にはいるはずのない自転車です。目撃者は「この区間では珍しいのでびっくりしました」と話します。目撃者は道路脇に車を止め、誘導灯を持って自転車のもとへ向かうと、無事に自転車を誘導することに成功しました。目撃者によると、自転車に乗っていたのは20代くらいの外国人だったということです。目撃者：私たちが声をかけるまでダメだっていう認識はなかっ