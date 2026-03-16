Omioは、日本市場へ進出し、サービスを開始する。47番目の進出市場となり、新幹線や地方鉄道、航空券、バス、フェリーの一元予約や、ジャパン・レール・パスの購入にも対応する。32言語33通貨に対応する利便性もアピールする。訪日外国人による需要の高まりを受けたもので、東アジアへの進出は初めて。東南アジアとブラジルへのサービスの展開に次ぐものとなる。2028年までに、70以上の市場へのサービスの展開を見込んでいる。Omio