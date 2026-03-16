エシカルなご褒美で、舌も心も大満足！ スイーツメディア「ufu.」編集長の坂井勇太朗さんがSDGsスイーツを紹介します。教えてくれた方坂井勇太朗スイーツメディア「ufu.」編集長。スイーツプロデューサー。お菓子を通じた開発やコンサルティング、プロダクトマネージャーなど、幅広く活躍している。https://www.ufu-sweets.jp/声高にSDGsを謳わないおしゃれブランドも増加中幸せな時間を与えてくれるスイーツにも、年々エシカルな