顔から体まで使える全身用保湿クリーム「スチームクリーム」ブランドを展開するSonotas株式会社は、2026年3月4日より、夏季限定UV商品「UVプロテクション33ハッカ＆アロエ」の新ラインナップを発売。限定のスヌーピーデザイン缶も登場する。【画像】限定のスヌーピーデザイン缶を見る和ハッカ配合の夏季限定UV商品「UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ」の新ラインアップ3種本製品は「和ハッカの涼感(※1)スキンケア」をテーマに