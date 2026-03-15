期間限定でスヌーピーデザインの“ひんやり”スチームクリームが登場！爽やかな涼感で、夏のUVケアをもっと楽しく
顔から体まで使える全身用保湿クリーム「スチームクリーム」ブランドを展開するSonotas株式会社は、2026年3月4日より、夏季限定UV商品「UVプロテクション33ハッカ＆アロエ」の新ラインナップを発売。限定のスヌーピーデザイン缶も登場する。
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本製品は「和ハッカの涼感(※1)スキンケア」をテーマに、「保湿」と和種ハッカ(※2)ならではの「清涼感」、さらに日常の紫外線から肌を守る「UVカット機能」を融合させたアイテムだ。
(※1)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による (※2)ハッカ葉油(着香成分)
ブランド独自のピュアスチーム製法で生まれたLDD(ラージドロップデリバリー)処方を採用。一つひとつ大きく不均一な粒子が水分をたっぷり含みながら、軽くなめらかにのびる。ベタつきにくく、角層までうるおいを届ける設計となっている。
2026年は既存の75グラム缶に加え、外出先でも使いやすい35グラムチューブ、全身に惜しみなく使える300グラムボトルが新たに加わる。多様化する夏の使用シーンに寄り添い、すこやかな肌を保つラインアップがそろう。
■猛暑時代の肌に寄り添う多角的アプローチ
近年の猛暑により冷感コスメ市場は拡大傾向にある。一方で夏の肌は、紫外線による乾燥に加え、冷房によるインナードライ、暑さによる不快感など、複合的なダメージにさらされている。
その背景を受け、スチームクリームは「冷やしながら、うるおし、乾燥から守る(※3)」という設計を採用。塗布時の清涼感と保湿機能を両立し、スキンケアブランドとしての知見を活かした“夏のニュースタンダード”を打ち出す。
(※3)塗布によりひんやりを感じながら肌を保湿すること
■「UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ」3つの特徴
■体感マイナス3度のひんやりUV(※4)
北海道北見市美幌町の伝統を受け継ぐペパーミント商会の和種ハッカ(※5)を使用。西洋のペパーミントと比べメントール含有量が高く、キリッとした清涼感が特徴だ。Sonotas社調べでは、室温25度の室内で32人の前腕に塗布し測定した結果、肌表面温度の平均値がマイナス3度低下したという。顔から体まで全身に使える処方で、ふんわりとなじむ感触を追求している。
(※4)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による (※5)ハッカ葉油(着香成分)
■ピュアスチーム製法による軽やかな肌なじみ
高温の蒸気で原料を乳化させる独自のピュアスチーム製法により、驚くほど軽くみずみずしいテクスチャーを実現。汗ばむ季節でもベタつきにくく、白浮きしにくい快適な使い心地だ。保湿ブランドならではの処方設計が活きている。
■五感に響くスキンケア体験
香り、質感、保湿感のバランスを追求。「涼やか(※6)でありながら、しっかりうるおう」心地よさにより、日々のUV対策を義務から楽しみへと変える夏の習慣を提案する。
(※6)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による
■「保湿しながらひんやり(※7)UV対策、UV対策しながら保湿ケア」をかなえる3つのラインナップ
(※7)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ チューブ
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ チューブ(PNデザイン)
持ち運びに便利なサイズで、外出先での塗り直しに最適。チューブタイプ新発売を記念し、ピーナッツパッケージも登場する。JOE COOLのスヌーピーとウッドストックがクールダウンする姿を描き、氷とミントをあしらった夏らしいデザインだ。
価格：1683円
容量：35グラム
発売日：2026年3月4日より順次／PNデザインは3月11日より順次
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエボトル
ポンプ式の大容量タイプ。家族でシェアしやすく、玄関先や洗面所での新習慣を提案する。
価格：8338円
容量：300グラム
発売日：3月11日公式オンラインストア限定
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ 75グラム(缶)
ブランドを象徴するスチームクリームアルミ缶入り。顔や体のデイリーケアに適している。
価格：3168円
容量：75グラム
発売日：3月4日より順次
■製品スペック
SPF/PA：SPF33・PA+++(日常生活における紫外線を防ぎ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ)
マルチ機能：化粧下地、ボディケア、保湿クリームとして。石けん・ボディソープでオフ可能
発売スケジュール
発売日：2026年3月4日より順次
取扱店舗：スチームクリーム公式オンラインストア、常設ショップ、全国のバラエティショップなど
※取り扱い店舗により発売日、発売ラインアップが異なる場合あり
※ハッカ葉油(着香成分)配合。冷感はハッカ葉油の使用感によるもの
※「冷やしながら守る」とは、塗布による清涼感を感じながら、肌を保湿して乾燥を防ぐことを指す
※「紫外線ダメージ」とは、紫外線の影響によって生じる乾燥などの肌状態を指す
■スチームクリームについて
スキンケアをシンプルに
スチームクリームは、蒸気で手づくりしたスチームクリームをはじめ、必要最低限のアイテムで肌にうるおいを届けるスキンケアブランド。紫外線や花粉、大気汚染などの外的ストレスから肌を守る(※8)設計を採用している。
(※8)塗布により外部刺激や乾燥から肌を守ること
2007年、スチームクリームはたったひとつのクリームからスタートした。「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いのもと、クオリティの高い原材料を使用。まずは顔に、そして全身に使えるよう処方設計されている。乳液や化粧下地、ハンドクリーム、ボディクリームなど、パーツや用途ごとに複雑化していたスキンケアをひとつにまとめ、シンプルなケアを提案するブランドだ。
■スチームクリームの特徴
■ピュアスチーム製法で実現する軽やかなテクスチャー
高温の蒸気で原料をふんわりと乳化させる独自のピュアスチーム製法により、驚くほど肌なじみがよく、角層まで浸透するクリームに仕上げている。天然原料のよさを損なうことなく引き出し、のびがよく軽やかでベタつきにくい「フェイス用クオリティ」の使用感を実現した。
顔だけでなく、体の隅々まで心地よく使える処方で、肌摩擦を感じにくいなめらかな使い心地が特徴だ。すべての肌タイプに配慮した設計となっている。また、手仕事でしか再現できない高度な技術を要するため、一度に少量ずつ丁寧に製造している。
■こだわりの原材料と容器
オートミール
すべてのスチームクリーム製品には、スーパーフードとしても知られ、肌を柔らかくうるおす「オートミール」(※9)を配合している。肌なじみがよく、保湿力に優れたキー成分であるオートミールをはじめ、効果に定評のある天然由来原料を厳選して使用している。うるおいあふれる、柔らかで健やかな肌へと導く処方が特徴だ。
(※9)クリームはカラスムギ穀粒配合
ヴィーガン／クルエルティフリー
スチームクリームの製品はすべてヴィーガン仕様で、動物性原材料は一切使用していない。人が美しくなるために動物が犠牲になる必要はないという考えに基づいたものだ。全製品およびその原材料について、動物実験も行っていない。
天然精油配合
すべての製品で、香りには天然精油のみを使用。単なる香りづけにとどまらず、心と体に寄り添う天然精油が、スキンケアの時間に癒やしのエッセンスを添える。
サステナブルなアルミ缶容器
スチームクリームは、使用後のパッケージ缶を再利用できるよう、軽量で耐食性が高く、リサイクル率にも優れたアルミ製の缶を採用している。2007年のブランド誕生から現在まで、容器をアルミ缶にすることで約30万キログラム相当のプラスチック使用量を削減した(同社調べ)。
今年の夏は涼やかさとうるおいを兼ね備えた新定番UVで、快適なスキンケアを始めてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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本製品は「和ハッカの涼感(※1)スキンケア」をテーマに、「保湿」と和種ハッカ(※2)ならではの「清涼感」、さらに日常の紫外線から肌を守る「UVカット機能」を融合させたアイテムだ。
ブランド独自のピュアスチーム製法で生まれたLDD(ラージドロップデリバリー)処方を採用。一つひとつ大きく不均一な粒子が水分をたっぷり含みながら、軽くなめらかにのびる。ベタつきにくく、角層までうるおいを届ける設計となっている。
2026年は既存の75グラム缶に加え、外出先でも使いやすい35グラムチューブ、全身に惜しみなく使える300グラムボトルが新たに加わる。多様化する夏の使用シーンに寄り添い、すこやかな肌を保つラインアップがそろう。
■猛暑時代の肌に寄り添う多角的アプローチ
近年の猛暑により冷感コスメ市場は拡大傾向にある。一方で夏の肌は、紫外線による乾燥に加え、冷房によるインナードライ、暑さによる不快感など、複合的なダメージにさらされている。
その背景を受け、スチームクリームは「冷やしながら、うるおし、乾燥から守る(※3)」という設計を採用。塗布時の清涼感と保湿機能を両立し、スキンケアブランドとしての知見を活かした“夏のニュースタンダード”を打ち出す。
(※3)塗布によりひんやりを感じながら肌を保湿すること
■「UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ」3つの特徴
■体感マイナス3度のひんやりUV(※4)
北海道北見市美幌町の伝統を受け継ぐペパーミント商会の和種ハッカ(※5)を使用。西洋のペパーミントと比べメントール含有量が高く、キリッとした清涼感が特徴だ。Sonotas社調べでは、室温25度の室内で32人の前腕に塗布し測定した結果、肌表面温度の平均値がマイナス3度低下したという。顔から体まで全身に使える処方で、ふんわりとなじむ感触を追求している。
(※4)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による (※5)ハッカ葉油(着香成分)
■ピュアスチーム製法による軽やかな肌なじみ
高温の蒸気で原料を乳化させる独自のピュアスチーム製法により、驚くほど軽くみずみずしいテクスチャーを実現。汗ばむ季節でもベタつきにくく、白浮きしにくい快適な使い心地だ。保湿ブランドならではの処方設計が活きている。
■五感に響くスキンケア体験
香り、質感、保湿感のバランスを追求。「涼やか(※6)でありながら、しっかりうるおう」心地よさにより、日々のUV対策を義務から楽しみへと変える夏の習慣を提案する。
(※6)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による
■「保湿しながらひんやり(※7)UV対策、UV対策しながら保湿ケア」をかなえる3つのラインナップ
(※7)ハッカ葉油(着香成分)の使用感による
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ チューブ
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ チューブ(PNデザイン)
持ち運びに便利なサイズで、外出先での塗り直しに最適。チューブタイプ新発売を記念し、ピーナッツパッケージも登場する。JOE COOLのスヌーピーとウッドストックがクールダウンする姿を描き、氷とミントをあしらった夏らしいデザインだ。
価格：1683円
容量：35グラム
発売日：2026年3月4日より順次／PNデザインは3月11日より順次
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエボトル
ポンプ式の大容量タイプ。家族でシェアしやすく、玄関先や洗面所での新習慣を提案する。
価格：8338円
容量：300グラム
発売日：3月11日公式オンラインストア限定
■スチームクリーム UVプロテクション 33 ハッカ＆アロエ 75グラム(缶)
ブランドを象徴するスチームクリームアルミ缶入り。顔や体のデイリーケアに適している。
価格：3168円
容量：75グラム
発売日：3月4日より順次
■製品スペック
SPF/PA：SPF33・PA+++(日常生活における紫外線を防ぎ、日やけによるシミ・そばかすを防ぐ)
マルチ機能：化粧下地、ボディケア、保湿クリームとして。石けん・ボディソープでオフ可能
発売スケジュール
発売日：2026年3月4日より順次
取扱店舗：スチームクリーム公式オンラインストア、常設ショップ、全国のバラエティショップなど
※取り扱い店舗により発売日、発売ラインアップが異なる場合あり
※ハッカ葉油(着香成分)配合。冷感はハッカ葉油の使用感によるもの
※「冷やしながら守る」とは、塗布による清涼感を感じながら、肌を保湿して乾燥を防ぐことを指す
※「紫外線ダメージ」とは、紫外線の影響によって生じる乾燥などの肌状態を指す
■スチームクリームについて
スキンケアをシンプルに
スチームクリームは、蒸気で手づくりしたスチームクリームをはじめ、必要最低限のアイテムで肌にうるおいを届けるスキンケアブランド。紫外線や花粉、大気汚染などの外的ストレスから肌を守る(※8)設計を採用している。
(※8)塗布により外部刺激や乾燥から肌を守ること
2007年、スチームクリームはたったひとつのクリームからスタートした。「人生は複雑、だからスキンケアくらいシンプルに」という想いのもと、クオリティの高い原材料を使用。まずは顔に、そして全身に使えるよう処方設計されている。乳液や化粧下地、ハンドクリーム、ボディクリームなど、パーツや用途ごとに複雑化していたスキンケアをひとつにまとめ、シンプルなケアを提案するブランドだ。
■スチームクリームの特徴
■ピュアスチーム製法で実現する軽やかなテクスチャー
高温の蒸気で原料をふんわりと乳化させる独自のピュアスチーム製法により、驚くほど肌なじみがよく、角層まで浸透するクリームに仕上げている。天然原料のよさを損なうことなく引き出し、のびがよく軽やかでベタつきにくい「フェイス用クオリティ」の使用感を実現した。
顔だけでなく、体の隅々まで心地よく使える処方で、肌摩擦を感じにくいなめらかな使い心地が特徴だ。すべての肌タイプに配慮した設計となっている。また、手仕事でしか再現できない高度な技術を要するため、一度に少量ずつ丁寧に製造している。
■こだわりの原材料と容器
オートミール
すべてのスチームクリーム製品には、スーパーフードとしても知られ、肌を柔らかくうるおす「オートミール」(※9)を配合している。肌なじみがよく、保湿力に優れたキー成分であるオートミールをはじめ、効果に定評のある天然由来原料を厳選して使用している。うるおいあふれる、柔らかで健やかな肌へと導く処方が特徴だ。
(※9)クリームはカラスムギ穀粒配合
ヴィーガン／クルエルティフリー
スチームクリームの製品はすべてヴィーガン仕様で、動物性原材料は一切使用していない。人が美しくなるために動物が犠牲になる必要はないという考えに基づいたものだ。全製品およびその原材料について、動物実験も行っていない。
天然精油配合
すべての製品で、香りには天然精油のみを使用。単なる香りづけにとどまらず、心と体に寄り添う天然精油が、スキンケアの時間に癒やしのエッセンスを添える。
サステナブルなアルミ缶容器
スチームクリームは、使用後のパッケージ缶を再利用できるよう、軽量で耐食性が高く、リサイクル率にも優れたアルミ製の缶を採用している。2007年のブランド誕生から現在まで、容器をアルミ缶にすることで約30万キログラム相当のプラスチック使用量を削減した(同社調べ)。
今年の夏は涼やかさとうるおいを兼ね備えた新定番UVで、快適なスキンケアを始めてみては。
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(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC