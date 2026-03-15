韓国・ソウルできのう火事があり日本人1人が重体、宿泊していたとみられる16人といまも連絡が取れていません。きのう午後、ソウル中心部のカプセル型ホテルで火事があり、日本人の50代女性1人を含む3人が重体、7人が軽傷を負いました。消防などによりますと、10人はいずれも外国籍で、20代の日本人女性1人も軽傷を負っています。また、ホテルに宿泊していたみられる16人と現在も連絡が取れていないということで、消防が捜索を続け