部下の女性に昆虫入りの鍋を無理やり食べさせたとして、札幌市在住の会社役員の男性が3月上旬、強要の疑いで北海道警に逮捕された。毎日新聞によると、男性は2023年5月中旬ごろ、小樽市内の会社で、女性部下に昆虫入りの鍋を食べるよう強要した疑いがあるという。男性は、女性が仕事上のミスをしたことを理由に「ペナルティ」と称して現金などを要求。さらに「債務を相殺するゲーム」として昆虫入りの鍋を食べさせたとされる。男性