楽天モバイルが2026年2月16〜28日に設置した基地局リストを公開！通信改善を実感する人が前年比で2025年は＋5.2％増に楽天モバイルは13日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年2月16日（月）から2月28日（土）までに全国33都