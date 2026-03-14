楽天モバイルが新たな基地局を2月16〜28日に全国33都道府県69市区町村で設置！都市部を中心に加入者増で設備増強を加速。通信改善を実感は増加
|楽天モバイルが2026年2月16〜28日に設置した基地局リストを公開！通信改善を実感する人が前年比で2025年は＋5.2％増に
楽天モバイルは13日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2023年7月より実施している「Rakuten最強プラン」プロジェクトとして新たに2026年2月16日（月）から2月28日（土）までに全国33都道府県69市区町村で基地局を設置したとお知らせしています。
そのため、楽天回線のみの4Gエリアについてはホームルーターサービス「Rakuten Turbo」で利用できるサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/internet/turbo/area/ ）にて確認できるほか、パートナー（au）回線のサービスエリアマップ（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/map_partner.html ）も個別に公開しています。
さらに楽天モバイルでは「つながりやすさ強化宣言2026」としてトラフィックが集中するエリアなどでの通信品質向上を加速させており、特に都市部を中心に加入者数が増加しているため、トラヒック増加分を自社ネットワークでカバーしきるように都市部をはじめとして設備を増強を行っているということです。一方で通信品質に関する利用者アンケートでは「（契約当初に比べて）通信改善を実感」する人が2024年の77.8％に対して、2025年では83.2％に増加していることが明らかにされています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんなRakuten最強プランの提供開始に合わせてサービスエリアマップが更新され、Rakuten最強プランでは楽天回線だけでなくau回線でも同じ料金となることに伴い、4Gエリアについては楽天回線とau回線の合算表示となっています。
一方、2023年7月より新たに快適な通信環境を提供するために「Rakuten最強プラン」プロジェクトに取り組んでおり、全国各地の楽天モバイル基地局設置情報が市町村単位で公開されて確認可能で、一時は月1回の更新になったりもしていましたが、最近は再び月2回のペースに戻っており、今回は2026年2月16〜28日に全国33都道府県69市区町村で新たな基地局が設置されたとのことです。
またネットワークについてはつながりやすさ強化宣言2026としてNo.1キャリアを見据えた安定品質のネットワークを実現すべく設備投資を再び増加させてトラフィックが集中するエリアなどでの通信品質向上を加速させており、2024年は財務基盤増強のために設備投資を810億円まで抑制していましたが、2025年は1,500億円程度に増やし、さらに2026年は設備投資を2,000億円強まで増加させる計画で、特に2025年の設備投資についても発注ベースでは完了しているものの、まだ工事が終わっていないケースがあるため、それを含めると2026年にかなりのペースで設備投資が行われる見込みとなっています。
記事執筆：memn0ck
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