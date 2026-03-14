【ワシントン＝淵上隆悠】米国務省は１３日、イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師や、外交・安全保障政策を決定する最高安全保障委員会のアリ・ラリジャニ事務局長らに関する情報の提供に対し、最大１０００万ドル（約１６億円）の懸賞金を出すと発表した。同省は、モジタバ師らが精鋭軍事組織「革命防衛隊」を指揮し、「世界中でテロ活動を計画、組織、実行している」と指摘。情報の内容次第で、懸賞金の支払いのほ