静岡県警本部静岡県牧之原市で2022年、通園バスに置き去りにされて当時3歳の園児が熱中症で死亡した事件で、県警牧之原署は12日、両親を中傷する内容をインターネットに投稿したとして、侮辱の疑いで千葉県柏市の男性会社員（54）を書類送検した。起訴を求める厳重処分の意見を付けた。書類送検容疑は、23年4〜11月ごろ、複数回にわたり、動画サイトのコメント欄に「子育てが早く終わっていいな」などと投稿した疑い。署による