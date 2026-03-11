オランダの人気絵本ミッフィーのお花屋さん「フラワーミッフィー」では、母の日におすすめの配送フラワーギフトの予約受け付けを2026年3月19日（木）より開始する。＞＞＞母の日限定アイテムをチェック！（写真11点）今年もフラワーミッフィーより母の日限定アイテムを含む、日ごろの「ありがとう！」を伝えるセット商品が登場する。「着せかえほわほわぬいぐるみカーネーションセット」と「着せかえほわほわぬいぐるみアートフラ