3月10日、結成24年のヴィジュアル系バンド「the GazettE」が公式サイトやSNSを更新。ギタリストの葵をバンドから除名すると発表した。《葵による一方的なバンド活動の放棄と既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背信行為にあります》とし、《ファンの皆様との信用問題に関わることもあるライブへの出演を一時拒否するような言動や、不当かつ高額な金銭の要求が繰り返されました》と糾弾