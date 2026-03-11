人気漫画『BEASTARS』のアニメ最終章『BEASTARS FINAL SEASON』Part2の配信を記念して、「はなまるうどん」とのコラボ企画が2026年3月11日よりスタート。作中の世界観をイメージしたコラボ限定うどんが登場し、オリジナル缶バッジも付いてくる特別企画です。原作者・板垣巴留先生と「はなまるうどん」の意外な縁から実現した、ファン必見のコラボイベントとなっています♡ 作中イメージの限定うどん 今