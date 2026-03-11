はなまるうどん×BEASTARSコラボ開催♡限定うどん＆缶バッジ登場
人気漫画『BEASTARS』のアニメ最終章『BEASTARS FINAL SEASON』Part2の配信を記念して、「はなまるうどん」とのコラボ企画が2026年3月11日よりスタート。作中の世界観をイメージしたコラボ限定うどんが登場し、オリジナル缶バッジも付いてくる特別企画です。原作者・板垣巴留先生と「はなまるうどん」の意外な縁から実現した、ファン必見のコラボイベントとなっています♡
作中イメージの限定うどん
今回のコラボでは、『BEASTARS』の世界観を表現した2種類の限定うどんが登場します。
＜裏市の屋台風＞牛肉玉子あんかけうどん
サイズ(小) 価格：980円(税込)
作中に登場する「裏市」をイメージしたボリューム満点の一杯。甘辛い牛肉に生姜が香る玉子入りあんかけで、体も心も温まる味わいに仕上げられています。
＜チェリートン学園の食堂風＞玉とろサラダうどん(冷)
サイズ(小) 価格：980円(税込)
草食動物の食文化をイメージした彩り豊かなサラダうどん。
ブロッコリー、大根、かぼちゃ、紫玉ねぎ、オクラ、フリルレタス、にんじん、赤パプリカ、グリーンリーフ、サニーレタスなどの野菜に、とろろと半熟たまごを合わせたヘルシーなメニューです。
販売期間：2026年3月11日（水）～3月31日（火）
販売店舗：全国のはなまるうどん（一部店舗を除く）
※全店2万食限定。なくなり次第終了
※店内飲食・テイクアウト同一価格
※テイクアウトは容器代50円が必要
※デリバリー販売はありません
パパブブレのイースターキャンディ登場♡ひよこやバニーの可愛い春スイーツ
限定缶バッジ付き！
©板垣巴留（秋田書店）／東宝
コラボメニューには、描き起こしデザインのオリジナル缶バッジが1個付属します。
デザインは全5種類。キャラクターたちが「はなまるうどん」のスタッフユニフォームを着た特別デザインとなっています。
※缶バッジはランダム配布のため、種類は選べません
※全店合計2万個限定。各店舗の在庫がなくなり次第終了
SNSキャンペーン開催
コラボ期間中、公式Xではフォロー＆リポストキャンペーンも実施。
■実施期間
2026年3月11日（水）12:00～3月14日（土）23:59
■応募方法
1.はなまるうどん公式X（@hanamaru_udon）をフォロー
2.対象投稿をリポスト
その場で結果がわかるインスタントウィン形式で、期間中は毎日参加できます。
■賞品
板垣巴留画業10周年記念展無料招待券
■当選人数
毎日5名（合計20名）
ファン必見の限定企画♡
『BEASTARS』の世界観を楽しめる今回のはなまるうどんコラボ。作品に登場する食文化をイメージしたうどんメニューや、ここでしか手に入らない限定缶バッジなど、ファンにはたまらない内容となっています。数量限定のため、気になる方は早めにチェックして、特別なコラボメニューを味わってみてください♡