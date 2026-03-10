アメリカのトランプ大統領は9日、フロリダ州で会見し、イランへの軍事作戦について「まもなく終わるだろう」と述べました。フロリダ州で9日に会見したトランプ大統領は、イランへの軍事作戦について「当初の予定より大幅に進んでいる」とした上で、「まもなく終わるだろう」と述べました。ただし、「さらに踏み込むかもしれない」とも話していて、イランにさらに激しい攻撃を加える可能性を示唆しました。また、イランの新たな最高