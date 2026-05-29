LE SSERAFIMが、圧倒的なアルバムパワーを証明し、韓国主要チャートを席巻した。5月28日に発表された最新のCircleチャート（集計期間：5月17日〜23日）によると、22日にリリースされたLE SSERAFIMの2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1が「週間アルバムチャート」1位を獲得した。【話題】LE SSERAFIM、新曲に「オウムっぽい」の声同アルバムは、発売からわずか2日間の出荷量のみでチャート首位に直行する快挙を達成。これに先立ち、HA