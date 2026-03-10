政府は先ほど、外国人の出入国管理の厳格化などを目指し、電子渡航認証制度＝通称「JESTA」の創設などを含む入管法の改正案を閣議決定しました。閣議決定された改正案では、現在、ビザが免除されている74の国・地域からの観光などを目的とした短期滞在者などを対象に、入国前にオンラインで必要な情報の提供を求める電子渡航認証制度＝「JESTA」の創設が盛り込まれました。去年、観光などを目的として入国した外国人は約3846万人で