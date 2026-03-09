Image:Amazon Amazon新生活セール、本日最終日。この1週間、ギズモード・ジャパンのメンバーが、新しく手に入れたモノたちをご紹介します。仕事の効率を一段階引き上げるガジェットから、プライベートを豊かにする趣味アイテムまで。 「今、これが必要だった」というメンバーたちそれぞれのリアルな選択の中に「あ、これいいかも」と思えるものがあれば嬉しいです。これまでのウィッシュリス