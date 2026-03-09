千葉県知事の熊谷俊人氏が2026年3月8日、Xでスポーツ観戦時の「良くない風潮」について持論をつづり、ネットの共感を集めている。「ジェフが不調の時は『熊谷市長が来ると負ける』と言われてきました」熊谷氏は「最近、私がフクアリに行った試合で勝つことが多く、『来場時の勝率が高い』と言われますが、ジェフが不調の時は『熊谷市長が来ると負ける』と言われてきました」と切り出した。ジェフユナイテッド市原・千葉のホームス