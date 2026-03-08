「米州の盾サミット」に出席したトランプ米大統領＝7日、フロリダ州ドラル（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、南部フロリダ州ドラルで、中南米諸国の首脳らを招いて会議を開き、麻薬犯罪組織の壊滅を目指す「軍事連合」を発足させた。犯罪組織に対する軍事作戦や資金調達遮断で米国が各国を支援する。米国への麻薬流入阻止に向けた対策の一環で、南北米大陸を中心とした西半球での支配権確立を強める狙