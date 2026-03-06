対話型AI「チャットGPT」が無資格で法律助言を行ったとして、日本生命のアメリカ法人が開発元のオープンAIを提訴しました。日本生命保険のアメリカ法人が4日付で、中西部イリノイ州の連邦地裁に訴えを起こしたもので、訴状によりますと、長期障害保険をめぐり2024年に和解していた元受給者が、チャットGPTからの助言をもとに和解の破棄を試みたということです。申し立ては裁判所に却下されましたが、別の訴訟でも被告にされたとい