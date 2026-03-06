さいたま市にある高校のグラウンドで、当時16歳の少年が運転する軽自動車が横転し男子生徒が死亡した事件で、車を管理していた教師2人が書類送検されました。【映像】事件当時の現場の様子埼玉栄高校の教師でサッカー部の監督の男性（43）とコーチの男性（38）は、おととし11月、管理していた軽自動車の車内に鍵を放置し、安全管理を怠ったなどの疑いがもたれています。当時、高校2年生の少年が車を運転して横転し、同級生の