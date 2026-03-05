ホンダは、アメリカで生産している2車種を日本に「逆輸入」すると発表しました。今年後半から順次発売します。【映像】ホンダが「逆輸入」する2車種「逆輸入」するのは、スポーツ用多目的車＝SUVの「パスポートトレイルスポーツエリート」と、北米で展開している高級ブランド「アキュラ」の「アキュラインテグラタイプエス」です。ホンダは先月、国交省が新設した安全性が確認できたアメリカ産の車を追加試験なしで輸入でき