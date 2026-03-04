アメリカ司法省が公開した「エプスタイン文書」をめぐり、千葉工業大学学長の伊藤穰一氏が今月末でデジタル庁の有識者会議のメンバーを退任する意向を示しました。伊藤氏は3日、自身のホームページを更新し、性的人身売買の罪に問われたアメリカの富豪・エプスタイン元被告との関係について説明しました。それによりますと、伊藤氏は2011年からアメリカ・マサチューセッツ工科大学の研究所の所長として資金調達に携わっていた際、