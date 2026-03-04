「上の子可愛くない症候群」が最近ネット上で注目を集めている。これは、下の子（第二子）の出産後、上の子（第一子）を可愛いと思えず、愛情を感じにくくなる心理状態を指す。 上の子の言動にイライラして、当たることもあり、後で罪悪感にさいなまれ、われわれ精神科医に相談する母親もいる。 母親がこうした心理状態に陥るのは、どのような原因や背景によるのだろうか。（精神科医・片田珠美） なぜ上の子にイラ立ちを覚え