イランをめぐる攻撃の応酬が続く中、アメリカ政府はこれまでに中東などに住む9000人以上のアメリカ人が帰国したと発表しました。ルビオ国務長官「戦争が始まって以降、これまでに9000人のアメリカ人が退避しました。また現在、約1500人のアメリカ人が退避の支援を求めています」アメリカのルビオ国務長官は3日、イランへの攻撃が始まって以降、これまでに9000人以上のアメリカ人が中東から退避・帰国したと明らかにしました。この