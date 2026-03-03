4月29日（水・祝）に公開される実写版映画『SAKAMOTO DAYS』、作品を彩る主題歌が、Snow Manの『BANG！！』に決定。楽曲を使用した最新予告映像も公開。2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載が開始され、現在までに単行本は25巻刊行、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）している大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、あ