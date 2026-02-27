おととし（2024年）、首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件の首謀者とみられる男4人について、合同捜査本部は千葉県船橋市と白井市で起きた強盗傷害事件にも関与したとして、きょう再逮捕しました。強盗傷害などの疑いで再逮捕されたのは、▼福地紘人容疑者（26）と、▼村上迦楼羅容疑者（27）、▼斉藤拓哉容疑者（27）、▼渡辺翔太容疑者（27）です。合同捜査本部によりますと、4人は実行役らと共謀して、おととし10月8日の深夜から9