【モデルプレス＝2026/02/27】セブン‐イレブン・ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー（Esther Bunny）」の描き下ろしデザインのスイーツなど全8品と、エスターバニーデザインのおはじき風シールやシールバインダーを、3月3日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆エスターバニー×セブンのコラボ実現エスターバニー