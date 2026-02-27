韓国発人気キャラ“エスターバニー”とセブンがコラボ、ピンクな春色スイーツ・パン全8品登場
【モデルプレス＝2026/02/27】セブン‐イレブン・ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー（Esther Bunny）」の描き下ろしデザインのスイーツなど全8品と、エスターバニーデザインのおはじき風シールやシールバインダーを、3月3日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。
エスターバニーは、韓国系アメリカ人であるEsther Kim氏がデザインした、POPでガーリーなテイストのウサギのキャラクター。自己肯定感や自分らしさを大切にするメッセージ性がZ世代を中心に支持され、「2025年日本キャラクター大賞」ニュー・フェイス部門を受賞した注目のキャラクターだ。今回のコラボレーションは、コンビニ商品へのニーズの変化に応え、確かな品質に旬のトレンドを掛け合わせ、時代に則した食体験への挑戦から企画が実現。エスターバニーの世界観を食品でも表現することで、単なるキャラクター商品を超えた、商品価値を提案する。
コラボアイテムには、描き下ろしデザインのパッケージを採用し、春らしいいちごやさくらをテーマにした彩り豊かなラインアップを展開。
スプーンでチョコを割る新感覚の「パキっとティラミス いちご」や、白いどら焼生地で、甘酸っぱい果肉入りのいちごソースと程よい甘さのいちごミルクホイップを挟んだ「いちごミルク和むれっと」、韓国で流行中のウェーブトーストを参考にした「いちごホイップ＆クリームチーズパン」など、トレンドを意識した商品が揃う。
このほか「ゆめかわピーチコッペ」、「デニッシュサンド 練乳バニラクリーム」、「いちごジャム＆チーズクリームメロンパン」、「さくら香るいちごもこ」、「ティラミスわらび餅 いちご」といずれもピンクや白を基調とした華やかなビジュアルで、エスターバニーの可愛らしい世界観を堪能できる仕上がりとなっている。
コラボレーションは3月3日のスイーツ・パン発売を皮切りに、翌4日にはセブン‐イレブン限定の「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」も登場する。また、昨今の「シル活（シール収集・デコレーション活動）」ブームに合わせ、「おはじき風シール」や「シールバインダー」も数量限定で展開する。（modelpress編集部）
※地域によって発売日が異なる
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある
◆エスターバニー×セブンのコラボ実現
◆春の彩りに溢れたスイーツ・パン
