「大谷フィーバー」が止まらない──3月6日に初戦を迎えるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の日本代表チームメンバーとして出場が決まっているドジャース・大谷翔平（31）。2月24日に帰国し、各メディアは大きく報じている。スポーツ紙記者が語る。【写真を見る】長女とともに羽田に帰国した大谷の姿。ファミリーが過ごしたとみられる「ベッド付きのプライベートジェット」の内部「大谷選手やカブス・鈴木誠也選手（31）