栃木県上三川町の閑静な農村を恐怖に陥れた、白昼の強盗殺人事件。16歳の男子高校生を含む少年グループや、"現場指示役"とみられる竹前海斗容疑者（28）、同じく妻の美結容疑者（25）が次々と逮捕され、供述などから犯行の経緯も明らかになってきた。【写真】「”ヤカラ”風の男と話し込んで...」事件直前にホームセンターで目撃された海斗容疑者、ヘソピアスをあらわにキャミソール姿でダンスする妻の美結容疑者もそんななか