ふるさと納税で入浴剤を選ぶなら、寄付額だけでなく還元率まで見ておくと納得感が変わります。2026年2月26日に、比較サイト「とくさと」が入浴剤ジャンルの最新還元率ランキングを公開しました。同サイト上で確認できる数値をもとに、1位返礼品の中身とランキングの読み方を整理します。 とくさと「ふるさと納税『入浴剤』還元率ランキング」    公開日：2026年2月26日ランキング基準日：2026年1月31日時