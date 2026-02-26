

客席を持たず、フードデリバリーに特化した「ゴーストレストラン」。テイクアウト専門店と違い、看板すら出さないところも多く、街中でも気づく人が少ない店です。

最近、その営業形態が変化してきました。そこで今回は、これまでのゴーストレストランの変遷を振り返りつつ、最新事情を紹介します。

私がゴーストレストランの存在を感じたのは配達を始めてから半年ぐらい経った2018年の夏ごろ。フライドチキンとポテトがメインメニューで、店名にもチキンやポテトの文字が入っていた店に商品を受け取りに行く機会が増えたのですが、受け取り先はインド料理店、ガチ中華の店、ベトナム料理店など国際色豊かなラインナップ。当時、自分の中では「謎チェーン」と呼んでいましたが、これが看板を出さないゴーストレストランの走りだったと今では考えています。

その後、閉店してしまった店の居抜きで和洋中どんな料理も作るスタイルのゴーストレストランが登場。私が配達を行なう東京・日本橋エリアにはたくさんの「日本橋和食」「日本橋洋食」といった「日本橋」を店名に冠するゴーストレストランが誕生しました。

2020年、コロナでウーバーイーツをはじめとしたフードデリバリーの需要が高まると、集約型のゴーストレストランが登場。しかし、以前「ウーバーイーツ配達で感じた『ゴーストレストラン』の浮沈」で書いたようにコロナ後はフードデリバリーの需要が落ち着き、閉店するゴーストレストランが増えました。

このような流れで、一時期は丸1日配達をしてもゴーストレストランへ料理を受け取りに行くことがない日も多かったのですが、最近は新たなスタイルのゴーストレストランへ受け取りに行く機会が増えました。

それはどんなところなのか。配達して気づいたのは3タイプです。

●現在も「一応」実店舗タイプ

個人経営の飲食店でよくみられるタイプ。コロナを機にウーバーイーツを使ったデリバリーサービスを導入した店が、売上を伸ばすためにさまざまなジャンルの料理を提供するようになったパターン。

近所にある「一応」ベトナム料理店の方に聞くと「タピオカドリンクやチーズケーキの販売を始めたら、うちのメニューと一緒に注文する人が増えた」とのこと。以降は、チーズケーキやタピオカドリンクの売上をさらに伸ばそうと、洋食や台湾料理のゴーストレストランを始めるなど、相乗効果を狙ってたくさんのゴーストレストランを運営しているとのことです。

●深夜時間帯に副業で営業するタイプ

大手チェーン店でも24時間営業の店が少なくなり、深夜に料理を提供する店はグッと減りました。そんなライバルの少ない時間に飲食がメインでない店がゴーストレストランとして料理を提供するのがこのタイプ。以前、「ウーバーイーツの配達で最近じわじわ増えている深夜のカラオケ飯」で紹介したカラオケボックスや「一度食べたらクセになる？ ウーバーイーツ配達でも人気の『ママの味』」では、スナックのゴーストレストランを紹介しましたが、最近はダーツバーで作られた料理を運ぶ機会が増えています。

●チェーン店の新メニュー実験タイプ

その名のとおり、大手チェーンが実験的なメニューを出す際に立ち上げるゴーストレストラン。例えば、パスタやピザなどのイタリア料理を専門に出すチェーン店の「ポポラマーマ」が、うどん専門のゴーストレストランを立ち上げたり、愛知県に本社のあるカレーチェーンの「CoCo壱番屋」が名古屋メシのあんかけスパゲティの店を出したり、コンビニのローソンがパスタ専門の店を出したり。

本業と色合いが違いすぎるので、既存店で新メニューとして出しても売り上げが期待できない、新メニューを中心とした実店舗を作っても人気が出るかわからない。そんな時、ゴーストレストランを立ち上げて様子を見るのがちょうどいいのでしょう。このようなフードデリバリーを活用した店は実験的な取り組みのためか、出ては消えてを繰り返しています。

今後、どのような店が出てくるのか予想できませんが、フードデリバリーの登場で、厨房だけあれば営業が可能となり、飲食店の立ち上げ費用、運営コストが下がっているので「その手があったか！」と誰もが感心するゴーストレストランが出てくるかもしれません。

文／渡辺雅史 イラスト／土屋俊明