東京ドームは、3月5日から場内飲食売店（1F〜4F・外野）に新たに8店舗をオープンする。あわせて、期間限定のポップアップ・ショップ2店舗も展開。球場初出店は5店舗となり、場内グルメがさらに充実する。【画像i一覧】やきとん筑前屋の「特製ホームラン豚バラ串」など、東京ドーム内に登場する新グルメ◆初出店は「みそかつ矢場とん」「THUNDER BURGER」など5店今回オープンする8店舗のうち、初出店は「Labo-Teria Piece」「大