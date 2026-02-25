2025年12月、空気除菌清浄機「ウエリスエアー」がA型インフルエンザウイルス（H3N2）の感染価を低減する効果を確認しました。試験は24m3の密閉チャンバー内で実施され、製品作動60分後に浮遊ウイルス数が1/100以下まで減少した結果です。流行期の空気環境対策として、第三者機関との共同検証データがそろった形になりました！ ウエリスエアー「A型インフルエンザH3N2低減試験データ結果報告」 試験確