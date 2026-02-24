「本を読んで私と同じような人がこんなにもいるんだという現実に驚いた。中高年シングル女性って地獄でしかない」「ずっと非正規雇用で貯えもなく、将来の年金もそれだけでは生活はできない。こんな生き方をしてきたのは、自己責任と言われるけど、すべてを自分が選択したわけではないのに……」2025年12月に刊行された『中高年シングル女性 ひとりで暮らすわたしたちのこと』（岩波新書）を読んだ読者からはこんな悲痛な声が寄せ