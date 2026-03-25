ソウル市公務員労働組合が、BTS光化門公演で多くの公務員が動員されたことを批判し、当局の認識転換と対策の策定を求めた。【関連】BTSライブ“過剰規制”に警察庁長官が反論「過剰なぐらいが良い」組合は3月25日の論評で、同月21日に光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演に関連し、「Kカルチャーの位相を世界に示した華やかな舞台の裏に、国家行政の手痛い退行が隠れている。数十万人の群衆の統制と安全に責任を持つべき現