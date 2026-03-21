最近は、早期離職を防ぐために新人に手厚いフォローをすることが当たり前になっているが、昔はひどい職場も多かった。投稿を寄せた60代女性（東京都／個人事業主）は、女子大生の就職が非常に厳しかった時代、ある学習塾を経営する会社にようやく入社した。だが、現場の洗礼はあまりにドライなものだった。研修も説明もゼロ、放置された末に新入社員を迎え入れる体制は皆無に等しく、初日から「仕事を教えてくれる人はおらず、見よ