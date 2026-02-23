長時間スマホ、白髪染め……。当たり前に続けてきた習慣をやめるきっかけと方法は何か。17日放送のNHK「あさイチ」でこのテーマを考えた。 まず、スマートフォンの長時間使用。シチズン時計の調べによると、1日のスマホ使用時間は、「2時間」がもっとも多くて26.0％、次が「3時間」で23.3％、そして「5時間以上」が18.3％もいた。SNSやゲームでスマホを長時間見ていて寝不足になるなど、ムダな時間を使っている