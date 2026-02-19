【イタリア・リビーニョ１８日発】アルプスの銀世界で最高の輝きを放った。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、初出場の深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で金メダルに輝いた。１９歳１か月での優勝は、冬季五輪の日本女子史上最年少記録となった。本格的に競技を始めたのは１３歳でスポーツ界では早いとは言えないが、急激な進化で頂点を勝ち取った要