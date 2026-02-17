ダンデライオン・チョコレート春新作♡ホワイトデーに贈る軽やかショコラ

サンフランシスコ発のビーントゥバー専門店、ダンデライオン・チョコレートから、春の訪れを感じる「スプリングコレクション 2026」が登場。テーマは「やわらかく、春めく。軽やかな余韻のチョコレート」。甘酸っぱいベリーや香ばしいナッツ、奥深いカカオの個性を重ねたラインナップは、ホワイトデーの贈り物や春のご挨拶にもぴったりです♡

春限定ベリーが主役の新作

新商品「クッキーアソートメント カカオ＆ベリーズ」は、人気のクッキーアソートメントに春限定フレーバーを加えた特別な一箱。

チョコレートチップとラズベリーを練り込んだ生地に、仕上げとしてストロベリーパウダーをまとわせた「カカオ＆ベリーズ」は、やさしい甘酸っぱさと芳醇なカカオのバランスが魅力です。

定番のチョコレートチップクッキーやチョコレートクッキーとともに、シングルオリジン・チョコレートの個性を楽しめます。価格は3,200円（税込）。

2026年2月21日（土）発売、オンラインストアでは2月18日（水）より先行予約開始。

販売はオンラインストア、ファクトリー＆カフェ蔵前、ショップ＆カフェ伊勢外宮、The Market 吉祥寺にて展開されます。

毎年人気の「ラズベリートフィーチョコレート」も季節限定で登場。サクサクのバターキャラメルをウガンダ産カカオ70％のチョコレートで包み、無添加・無着色のドライラズベリーをトッピング。

鮮やかな色合いと爽やかな酸味が春らしさを演出します。価格は3,200円（税込）。2月21日（土）発売、オンラインストアでは2月18日（水）より先行予約を開始します。

ピエール マルコリーニのホワイトデー2026♡心からありがとうを贈る限定コレクション

香ばしさ広がる贅沢ショコラ

ナッツの旨みを堪能したい方には「ピーカンナッツチョコレート」がおすすめ。

香ばしいピーカンナッツをカカオ70％のシングルオリジン・チョコレートで包み、砂糖をまとわせてじっくり加熱する糖衣がけで軽やかな甘さに仕上げています。

価格は3,400円（税込）。オンラインストアおよび各店舗にて販売されます。ゴールドロゴをあしらった上質なグレーのボックスはギフトにも最適です。

「ニブトフィーチョコレート」は、バターキャラメルをカカオ70％チョコレートで包み、カカオニブと岩塩をトッピング。カリッとした食感とほんのり効いた塩味がカカオの風味を引き立てます。

価格は2,900円（税込）。こちらもオンラインストア、各店舗で販売されます。

さらに、2026年2月21日（土）～3月14日（土）の期間中、一部商品にはホワイトデー限定特別タグが付属。

手書き風の「Happy White Day」メッセージとやわらかな黄色のデザインが、贈り物にさりげない特別感を添えてくれます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

春の余韻を贈るひと箱

軽やかな口どけとともに、そっと心に残るカカオの余韻。ダンデライオン・チョコレートのスプリングコレクションは、甘さだけではない奥行きある味わいで、春のひとときを豊かに彩ります。

ホワイトデーのお返しはもちろん、自分へのご褒美にも♡大切な人へ、やさしく春を届けてみてはいかがでしょうか。