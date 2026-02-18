女子団体パシュート準決勝ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利し、銅メダルを獲得した。今大会3度目となる表彰台に上った高木美帆（TOKIOインカラミ）の“自撮り”がファンの間で話題を呼んでいる。選手自身にスマホが支給され、今大会恒例となっている表彰台でのセルフィ―。女子団体パシュートでも、1位カナダ、2位オランダの選手と日本チームが身を寄せ合うお馴染みの光景が繰り