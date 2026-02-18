女子団体パシュート準決勝

ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利し、銅メダルを獲得した。今大会3度目となる表彰台に上った高木美帆（TOKIOインカラミ）の“自撮り”がファンの間で話題を呼んでいる。

選手自身にスマホが支給され、今大会恒例となっている表彰台でのセルフィ―。女子団体パシュートでも、1位カナダ、2位オランダの選手と日本チームが身を寄せ合うお馴染みの光景が繰り広げられた。カメラを握ったのは高木。手慣れた手つきで撮影していく。

それもそのはず。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3回目の表彰台。その3度全てで撮影を担当している。日本女子スピードスケートのエースによる新たな“偉業”を、X上のファンも指摘している。

「今五輪全競技全選手で最もセルフィー撮ってるの、高木美帆説（すごすぎる）」

「美帆選手銅メダル3つ目だから自撮りも慣れてるって」

「記念撮影担当・高木美帆(今大会3回目)」

「スマホ自撮り担当は高木美帆選手！ 今大会3回目らしい」

「高木美帆選手、表彰台自撮り回数が結構多い？」

「銅メダルだと自撮りの技術まで求められるから大変だね笑」

「自撮り担当か。右端高木美帆？3回目かよ」

高木は今大会3つのメダルを獲得。通算10個目のメダルを手にし、日本勢歴代3位に並んでいる。



（THE ANSWER編集部）